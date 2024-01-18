Туроператоры отметили рост спроса на летние путевки в Крым

Туроператоры также отмечают рост спроса на поездки в Крым. «За последний месяц число бронирований выросло в два раза. Очень активны туристы были в прошедшие новогодние каникулы, прирост заказов составил 80 процентов. Однако, к сожалению, до восстановления спроса далеко. Если раньше крымские объемы можно было сравнивать с показателями по курортам Краснодарского края в целом, то сейчас они не сопоставимы даже с Сочи», — процитировали в сообщении гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина.