Туроператоры отметили рост спроса на летние путевки в Крым

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Бронирование отелей и туров на лето в Крым начало расти, по данным туроператоров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет от 50 до 100 процентов, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
«Статистика сервиса Travelline зафиксировала увеличение продаж с начала января на 40 процентов. Это связано с низкой базой прошлого года, привлекательными ценами и спокойным информационным фоном», — сообщили в РСТ.
Туроператоры также отмечают рост спроса на поездки в Крым. «За последний месяц число бронирований выросло в два раза. Очень активны туристы были в прошедшие новогодние каникулы, прирост заказов составил 80 процентов. Однако, к сожалению, до восстановления спроса далеко. Если раньше крымские объемы можно было сравнивать с показателями по курортам Краснодарского края в целом, то сейчас они не сопоставимы даже с Сочи», — процитировали в сообщении гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина.
Как отметила руководитель пресс-службы компании «Алеан» Ирина Романова, продажи путевок в Крым выросли в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В РСТ отметили, что важную роль для роста продаж играют привлекательные цены. «По данным Travelline, весной они будут ниже прошлогоднего уровня, а на лето вырастут на семь процентов, тогда как в Сочи средний рост составляет 20 процентов. По словам Романовой, треть объектов в Крыму, в основном крупные отели, повысили цены в среднем на 10 процентов. Небольшие гостиницы оставили прошлогоднюю стоимость, но многие объекты еще не предоставили актуальные тарифы», — сообщили в союзе.