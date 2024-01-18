Редкая краснокнижная дикая кошка попалась в фотоловушку в Мангистауской области

В ведомстве рассказали, что отличительная особенность барханных кошек — это короткие и очень сильные ноги, а на стопах есть жесткая шерсть, которая помогает им передвигаться по раскаленному песку. Мех у этой кошки очень густой. Окрас — песочно-желтый, на теле имеются нечеткие черные полосы. Кончик хвоста — темно-коричневый. Размножаются барханные кошки обычно в начале весны. Кошка рожает по два — пять котят. Охотятся барханные коты только ночью. Питаются мелкими грызунами, ящерицами и насекомыми.