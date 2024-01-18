Паводковую обстановку в Ростовской области оценили с вертолета МИ-8 МЧС России

Паводковую обстановку в шести территориях Ростовской области оценили с борта вертолета МИ-8 МЧС России. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
По данным властей, облет совершили над Усть-Донецким, Багаевским, Волгодонским, Семикаракорским, Константиновским и Октябрьским районами.
Гидрологическию ситуацию проконтролировала межведомственная группа во главе с заместителем губернатора Сергеем Бодряковым и начальником ГУ МЧС России по Ростовской области Сергеем Филипповым.
— В первые недели января из-за резких перепадов температуры и осадков произошло разрушение льда на реке Дон, было отмечено незначительное повышение уровня воды. Цель авиамониторинга — контроль ледовой обстановки и выявление проблемных участков, — разъяснил Сергей Филиппов.
Сейчас уровень воды в Дону в норме, угрозы подтопления нет.
— Организовали взаимодействие с Донским бассейновым водным управлением. Проводится мониторинг с применением наземных групп и беспилотников. Силы и средства областной подсистемы РСЧС и МЧС России готовы к действиям в случае изменения обстановки, при необходимости будут развернуты ПВРы, — добавил Сергей Бодряков.