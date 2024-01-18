Паводковую обстановку в Ростовской области оценили с вертолета МИ-8 МЧС России

— Организовали взаимодействие с Донским бассейновым водным управлением. Проводится мониторинг с применением наземных групп и беспилотников. Силы и средства областной подсистемы РСЧС и МЧС России готовы к действиям в случае изменения обстановки, при необходимости будут развернуты ПВРы, — добавил Сергей Бодряков.