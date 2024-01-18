Очень много снега: какая погода будет в выходные 20−21 января в Самаре

Самарская область сейчас находится под влиянием фронтальных разделов атлантических вихрей. Это они делают погоду на этой неделе не самой приятной. Рассказываем подробно, какая погода будет в Самаре в выходные
Приволжское УГМС сообщает, что суббота, 20 января, будет сырой и пасмурной. Температура воздуха составит 0…-5 градусов. Местами ожидаются сильный снег и метель. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с, с порывами до 15−20 м/с.
В ночь на воскресенье, 21 января, снег, метель и порывистый ветер сохранятся, похолодает до −2…-7 градусов. Днем температура воздуха не изменится, осадки не прекратятся. Ветер сменит направление на северо-западное и подует со скоростью 7−12 м/с. В оба дня на дорогах снежные накаты.
По данным сервиса Gismeteo.ru, в субботу, 20 января, самарцев буквально завалит снегом — он будет идти с утра до вечера. Температура воздуха будет держаться в пределах −2…-3 градусов. Скорость ветра составит 8−10 м/с. В воскресенье, 21 января, снег продолжится, температура воздуха останется прежней. Только ветер станет тише: 3−7 м/с.