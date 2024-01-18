Алиханов призвал городские власти покупать технику в помощь дворникам

— В городе Калининграде особенно про тротуары много разговоров… …Обновление парка, расширение парка — это прям обязательно. Уже загнанные ваши дворники не всегда имеют орудия работы правильные, — обратился Антон Алиханов к сити-менеджеру Елене Дятловой. — Надо механизацией заниматься усиленным образом. «Бобкеты» и все остальное!