Выставки о блокаде Ленинграда: куда сходить в Петербурге

Сегодня отмечается одна из самых значимых дат в истории Ленинграда — ровно 81 год назад, 18 января 1943 года, в ходе наступательной операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо, была восстановлена жизненно важная сухопутная связь Ленинграда с «большой землей»! А уже 27 января 2024 года исполнится 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В осажденном городе оказались более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. В память о жертвах и подвигах ленинградцев в Северной столице в 2024 году проведут более 200 тематических мероприятий. Piter. TV расскажет о том, какие выставки можно посетить, чтобы погрузиться в историю блокадных дней.