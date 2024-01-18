Выставки о блокаде Ленинграда: куда сходить в Петербурге

Сегодня отмечается одна из самых значимых дат в истории Ленинграда — ровно 81 год назад, 18 января 1943 года, в ходе наступательной операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо, была восстановлена жизненно важная сухопутная связь Ленинграда с «большой землей»! А уже 27 января 2024 года исполнится 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В осажденном городе оказались более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. В память о жертвах и подвигах ленинградцев в Северной столице в 2024 году проведут более 200 тематических мероприятий. Piter. TV расскажет о том, какие выставки можно посетить, чтобы погрузиться в историю блокадных дней.
«Религиозная жизнь блокадного Ленинграда»
Место проведения: Государственный музей истории религии в Санкт-Петербурге.
Дата: с 23 января 2024 года.
Выставка посвящена духовной жизни петербуржцев разного вероисповедания во время блокады: православных, католиков, лютеран и иудеев. Организаторы представят около 180 экспонатов. Главные из них — иконы Ксении Петербургской и Серафима Вырицкого. Увидят посетители и фотографии священнослужителей, разрушенных храмов, молитвословы, образки, дневники, афиши.
У проекта есть особенность — некоторые экспонаты сопровождаются фрагментами интервью, взятыми из кинокартины Михаила Фатеева «Католики в годы блокады». В фильме сами владельцы рассказывают о значении для них той или иной вещи во время страшных блокадных дней.
«Живая память: истории народного подвига»
Место проведения: библиотека для слепых и слабовидящих «Точки зрения».
Даты: 26 января — 29 февраля 2024 г.
В основе иммерсивного тактильного проекта — дневниковые записи о подвигах жителей Ленинграда. Посетители попадут в блокадную комнату и узнают о незрячих людях, которые спасали город от бомбардировок. Среди экспонатов, воссоздающих быт того времени: буржуйка, шинель, шаль на вешалке, бидон, санки, детская игрушка, исторические справки. Все желающие смогут воспользоваться аудиоматериалами, а также прикоснуться к предметам, дополненным аудиометками.
«Подвигу блокадного Ленинграда посвящается»
Место проведения: Большой зал Санкт-Петербургского союза художников.
Даты:
О том, как искусство помогало людям выжить и поднимало их боевой дух во время страшных блокадных дней, расскажет Союз художников Санкт-Петербурга. Творцы воевали в армии и на флоте, а также вступали в народное ополчение. Их героизм и нашел свое отражение в экспонатах выставки «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается». Посетители увидят более 200 работ различных жанров, среди которых как картины, плакаты, скульптуры, фотографии, керамические изделия военных лет, так и лучшие произведения современных художников.
Петербуржцы смогут оценить и новую инсталляцию искусствоведа Владимира Васильева, который представит уникальные работы периода блокады.
В экспозицию также включен мультимедийный стенд с изображениями Ленинграда и портретами художников 1941—1944 гг..
«Блокадный дневник»
Место проведения: Музей политической истории России.
Даты: 16 января — 26 июня 2024 г.
Цель выставки — визуализировать то, о чем говорится в шести блокадных дневниках. Организаторы «оживили» рукописи людей различных профессий: от студента Политеха и будущего академика Михаила Будыко до бухгалтера автобазы № 2 Ленинградской областной торгово-заготовительной конторы Любови Батраковой.
«Начало Дороги Жизни — восточный берег Ладоги»
Место проведения: Санкт-Петербургский музей Хлеба.
Даты: 17 января — 25 февраля 2024 г.
О том, как строились автомобильные и железнодорожные пути для доставки продовольствия в Ленинград из глубины СССР на восточный берег Шлиссельбургской губы Ладожского озера зимой 1941−1942 годов, расскажет выставочный проект «Начало Дороги Жизни — восточный берег Ладоги».
В декабре 1941 года знаменитая «Военная автомобильная дорога № 102» обогнула Тихвин и обеспечила подвоз продовольствия в Кобону — деревню в Ленинградской области. Летом 2023 года сотрудники музея отправились к тем значимым местам. Материалы экспедиции и легли в основу проекта.
Гости и жители Северной столицы увидят предметы военного быта: зажигалку, котелок для еды, кружку, флягу, а также фотографии разрушенных железнодорожных путей, станций в районе Ладоги, зарисовки В. Г. Карымова из цикла «По дороге жизни».
Материал подготовила Анна Гибова для Piter.tv.