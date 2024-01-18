Метеоролог КФУ: За два дня на Казань обрушится около месячной нормы снега

Спикер отметил, что месячная норма осадков в Казани, по данным метеостанции «Казань-Опорная», составляет 41 мм. При этом только за два минувших дня в городе выпало 14 мм, или третья часть месячной нормы. Высота снежного покрова в столице Татарстана в настоящее время составляет около 50 см, что соответствует не январской, а февральской норме.