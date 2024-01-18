Прогноз погоды на Крещение в Волгограде 2024: какая температура будет 19 января

В Волгоградской области на Крещение 19 января 2024 года ночью в отдельных районах начнется низовая метель, подморозит до минус 2 — 7 градусов, местами до минус 14. Утром и днем тот же туман, перепады от снега до ледяного дождя и от минус 3 до плюс 3 градусов на градусниках. А вот порывы пронизывающего ветра будут до 20 метров в секунду.