Прогноз погоды на Крещение в Волгограде 2024: какая температура будет 19 января

Какой будет погода на Крещение в Волгограде 19 января 2024 года, рассказали синоптики Волгоградского ЦГМС. В ночь на Крещение в областном центре будет легкий мороз, днем — плюсовая температура, туман, гололед и дождь со снегом, переходящий в ледяной дождь.
— Ночью без существенных осадков. Днем небольшие осадки (дождь со снегом, дождь). Утром и днем туман, гололед, — рассказали метеорологи.
В Волгограде в ночь на Крещение 19 января 2024 года будет температура около 3 — 5 градусов мороза, днем воздух прогреется до плюс 1 — 3 градуса. Ветер довольный сильный — до 14 метров в секунду.
В Волгоградской области на Крещение 19 января 2024 года ночью в отдельных районах начнется низовая метель, подморозит до минус 2 — 7 градусов, местами до минус 14. Утром и днем тот же туман, перепады от снега до ледяного дождя и от минус 3 до плюс 3 градусов на градусниках. А вот порывы пронизывающего ветра будут до 20 метров в секунду.
20 января в Волгограде и области будет еще теплее, а 21 января 2024 года температура вновь начнет понижаться.