В Новосибирске увеличилось количество заболевших коклюшем: комментарий врача

Специалист отметила, что чаще больше всего болезни подвержены дети до года, однако взрослые также могут заражаться. Врач пояснила, что чаще всего пациент обращается в больницу уже через месяц после того, как он заболел и у него не получилось самостоятельно вылечить сухой и непродуктивный кашель.