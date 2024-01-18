В Новосибирске увеличилось количество заболевших коклюшем: комментарий врача

«На мой взгляд, причина высокой заболеваемости — большое число детей, которые не вакцинированы от коклюша. Это сохраняющаяся тенденция к отказу от вакцинации среди родителей и большое количество ребятишек, которые появляются на территории России, не соблюдая прививочный календарь», — говорит она.
Специалист отметила, что чаще больше всего болезни подвержены дети до года, однако взрослые также могут заражаться. Врач пояснила, что чаще всего пациент обращается в больницу уже через месяц после того, как он заболел и у него не получилось самостоятельно вылечить сухой и непродуктивный кашель.
Литасова добавила, что кашель чаще изнурительный и может привести к рвоте и потере сознания.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Тюмени также растет заболеваемость коклюшем.