Воронежцам назвали топ самых аварийных улиц

Больше всего аварий в Воронеже происходит на Московском проспекте. В рейтинге самых аварийных улиц Коминтерновского района попала и улица Антонова-Овсеенко (четвертое место). Список самых аварийных воронежских магистралей составили страховщики.
Также в антирейтинг попали Ленинский проспект (второе место в списке), ул.9 января (третье место), проспект Патриотов (на пятом месте антирейтинга), улицы Героев Сибиряков и Остужева — шестое и седьмое места соответственно.
Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах.