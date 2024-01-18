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Воронежцам назвали топ самых аварийных улиц

Больше всего ДТП происходит на Московском проспекте.
Источник: Комсомольская правда

Больше всего аварий в Воронеже происходит на Московском проспекте. В рейтинге самых аварийных улиц Коминтерновского района попала и улица Антонова-Овсеенко (четвертое место). Список самых аварийных воронежских магистралей составили страховщики.

Также в антирейтинг попали Ленинский проспект (второе место в списке), ул.9 января (третье место), проспект Патриотов (на пятом месте антирейтинга), улицы Героев Сибиряков и Остужева — шестое и седьмое места соответственно.

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах.

ГИБДД