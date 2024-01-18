12-летний школьник спас друга из полыньи в Челябинской области

12-летний Иван Фоминов из Каслей спас друга, провалившегося под лед на озере. Об этом рассказали в компании «НОВАТЭК-Челябинск», где мама школьника работает контролером газового хозяйства.
«Скромному герою вручили в родных Каслях благодарственное письмо. Но главное не это, а то, что подрастает настоящий парень, на которого можно положиться», — отмечают в компании.
По словам родителей школьника, не растеряться в решающий момент Ивану помогла в том числе и спортивная подготовка: уже пять лет мальчик занимается футболом.