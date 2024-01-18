Тенденция к увеличению: Минздрав рассказал о заболеваемости ОРИ и гриппом

«В настоящее время интенсивность эпидемического процесса ОРИ оценивается как средняя с тенденцией к увеличению во всех регионах республики», — сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
Среди заболевших преобладают дети и подростки до 18 лет. На их долю приходится более 50% всех случаев вирусных инфекций.
Результаты лабораторных исследований показали, что сегодня циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), A (H3N2), А (нетип.), В и негриппозные респираторные вирусы (парагрипп, аденовирус, риновирус, РС-вирус, сезонный коронавирус, бокавирус, вирус SARS-CoV-2).
Минздрав предупредил, что рост заболеваемости гриппом и ОРИ может произойти в ближайшее время.
«Как считают специалисты, эпидемический подъем заболеваемости ОРИ, обусловленный распространением вирусов гриппа в сезон 2023−2024, можно ожидать в ближайшие недели», — отмечают в ведомстве.
В декабре Минздрав сообщал, что рост заболеваемости гриппом среди населения Беларуси прогнозируется в период с января по март 2024-го.