Детсады Свердловской области получат субсидии на приобретение роботов

Субсидии на развитие материально-технической базы в рамках конкурсного отбора региональной программы «Уральская инженерная школа» получат 10 детских садов Свердловской области. Соответствующее решение принял губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства 18 января. На эти цели направят 3,8 миллиона рублей.
Дополнительную поддержку в размере 380 тысяч рублей на приобретение развивающего и обучающего оборудования для детей (роботов, 3D-принтеров, интерактивных песочниц и прочего) получат детские сады из Екатеринбурга, Ирбита, Красноуфимска, Лесного, Сухого Лога, Туринского и Нижнетуринского городских округов.