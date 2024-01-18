Детсады Свердловской области получат субсидии на приобретение роботов

Дополнительную поддержку в размере 380 тысяч рублей на приобретение развивающего и обучающего оборудования для детей (роботов, 3D-принтеров, интерактивных песочниц и прочего) получат детские сады из Екатеринбурга, Ирбита, Красноуфимска, Лесного, Сухого Лога, Туринского и Нижнетуринского городских округов.