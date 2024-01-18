До −9 °С и без осадков будет в Минске 19 января

В течение суток существенных осадков не ожидается. Однако местами по городу возможен туман. Ветер 4−9 м/с, его усиление не предвидится.
Ночью температура воздуха понизится до −9 °С, днем морозы ослабнут до −3… −5 °С.
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В течение суток существенных осадков не ожидается. Однако местами по городу возможен туман. Ветер 4−9 м/с, его усиление не предвидится.
Ночью температура воздуха понизится до −9 °С, днем морозы ослабнут до −3… −5 °С.