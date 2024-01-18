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До −9 °С и без осадков будет в Минске 19 января

Снегопады прекратятся в столице 19 января, а морозная погода сохранится, как и вероятность гололедицы, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Белгидромет.
Сейчас в Ричмонде: -6° 3 м/с 68% 763 мм рт. ст.
Снег
Источник: Dave Hoefler/CC0

В течение суток существенных осадков не ожидается. Однако местами по городу возможен туман. Ветер 4−9 м/с, его усиление не предвидится.

Ночью температура воздуха понизится до −9 °С, днем морозы ослабнут до −3… −5 °С.