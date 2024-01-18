Микки Рурк осыпал комплиментами, а замуж вышла за боксера: красотка из Екатеринбурга, снявшаяся в фильме Романа Полански, дала первое интервью

Уроженка Екатеринбурга Марина Страхова прославилась после съемок в фильме польско-французского режиссера Романа Полански «Дворец». В комедии снялся и Александр Петров, и Микки Рурк. Его Марина Страхова гладила по щеке в одной из сцен.
А до этого эффектная блондинка была участницей реалити-шоу «Дом 2». В Интернете информации о ней очень мало. Поэтому «КП-Екатеринбург» решила исправить эту ситуации и расспросила начинающую актрису о том, как она перебралась в Швейцарию, кто стал ее спутником, и чем запомнились ей съемки в фильме Полански.
БЕДНОЕ ДЕТСТВО.
Марину Страхову воспитывала мама. Жила семья в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.
— Я не особо рассказывала про свое уральское детство, потому что еще пару лет назад мне казалось это постыдным — рассказывать про бедную жизнь. Когда рассказываешь про бедность, общество думает, что ты хочешь, чтобы тебя пожалели, — признается «КП-Екатеринбург» Марина Страхова. — Но повзрослев, я поняла, что должна с гордостью об этом говорить, потому что благодаря моей маме я являюсь такой как сейчас.
Мама красавицы работала юристом в железнодорожной компании. Все заработанные деньги женщина вкладывала в воспитание дочки.
— Я прекрасно помню, как мы могли всю неделю есть салат из лука и сметаны, запивая молоком. Но для мамы было важно мое образование. Я ходила в платный детский сад, а с пятого по седьмой классы училась в частной гимназии.
Марина Страхова про Екатеринбург говорит с восторгом. Спустя столько лет она с ностальгией рассказывает про Ледовый городок: скульптуры и ледяные горки произвели на маленькую Марину неизгладимое впечатление.
ПЕРЕЕЗД В ШВЕЙЦАРИЮ.
— В 2009 году мама познакомилась с мужчиной. Он стал моим отчимом и увез нас в Швейцарию. Мне тогда было всего 11 лет. Другая культура, а самая главное — другой язык. Мне пришлось начинать жить заново, учить не один, а сразу три языка — немецкий, французский и английский, — делится Марина Страхова.
Первые два года Марина вообще не понимала, что от нее хотят учителя и одноклассники, не понимала разговоры.
— Для всех я была инопланетянкой. Меня рассматривали так, как будто я невиданный объект. Швейцария предоставила мне возможность посещать курсы для иностранцев, но это все было совмещено с обычным обучением. Я дико уставала, опускала руки и хотела вернуться в Россию. Но я получила диплом специалиста по налогам и бухгалтерии.
«ДОМ 2»- ТРАМПЛИН В НОВУЮ ЖИЗНЬ.
На реалити-шоу «Дом-2» Марина Страхова приехала из Швейцарии в 2020 году, в разгар пандемии. Она сделала это будучи молодой и неопытной девушкой. Там эффектная красотка покорила сердца многих парней-участников, но истинную любовь найти не смогла.
— Мне было 23 года и жизнь была настолько стабильна, что становилось скучно. Я бросила все и улетела на проект, — рассказывает Марина Страхова. — После моего захода на «Дом 2» во всем мире приостановили перелеты. Я не могла улететь обратно, даже если бы меня выгнали за ворота.
На проекте яркая блондинка быстро поняла, что не хочет строить отношения с кем попало. Она решила остаться до момента, пока не возобновят перелеты.
— «Дом 2» меня ни в коем случае не разочаровал. Каждый принимает свои решения сам: как ему вести себя и как жить. Проект был для меня трамплином в новую жизнь.
СЧАСТЛИВЫЙ БРАК.
Марина Страхова ушла из «Дома 2» в этом же 2020 году. В своей прощальной речи девушка сквозь слезы сказала, что, раз не нашла свою любовь здесь, найдет ее за пределами периметра. Так и вышло. Она встретила немецкого боксера-профессионала Махмуда Омейрат Чарра.
— С Махмудом я познакомилась в Швейцарии, в Лугано. Махмуд начал расспрашивать нас о том, как переехать в Швейцарию из Германии. У нас не было любви с первого взгляда. Его интересовал переезд, я была озабочена свей карьерой, — говорит Марина Страхова.
Спустя время они пересеклись в Дубае.
— Я прилетела в Дубай к подруге. Случайно встретила Махмуда. Стали общаться, узнавать друг друга. Тогда и началось все как в кино: он жил в Эмиратах, я летала туда-сюда из Швейцарии, брала отпуска и отгулы на работе. Мы ехали в аэропорт, Махмуд посмотрел на меня и сказал «Оставайся со мной, не улетай!». Я осталась. И мы поженились. Я склоняюсь к тому, что это все-таки судьба, — улыбается Марина Страхова.
Пара получилась действительно необычной: Марина из Швейцарии, Махмуд из Германии, а живут супруги вообще в Дубае! Языкового барьера между влюбленными нет. Марина прекрасно владеет немецким языком. Сейчас пара ждет ребенка.
Малыш пары будет расти в Дубае. На летний сезон, когда в ОАЭ царит невыносимая жара, супруги планируют переезжать в Россию или Европу. Поэтому ребенка будут учить русскому языку — так решила будущая мама. А вот имя малыша пока не выбрали — ждут Гендер Пати.
РОЛЬ В ФИЛЬМЕ РОМАНА ПОЛАНСКИ.
Еще до съемок в комедии Полански, Марина Страхова уже снималась в швейцарских проектах. Поэтому ней связались из одного кастинг-агентства.
— Мне рассказали, что Роман Полански ищет актрису на роль русской красотки Наташи. Предложили мне заявить свою кандидатуру. Я сняла пробы, отправила их, и уже через два дня получила сообщение: Роман Полански утвердил меня на роль.
Легендарный режиссер оставил о себе незабываемое впечатление, говорит Марина Страхова. Он был очень вежлив со всеми актерами и съемочной командой.
— Уже не в юном возрасте режиссер бегал по съемочной площадке и показывал нам на себе, как он видит сюжет. И мы снимали кино до тех пор, пока он не был доволен на все 100%: это можно было понять по его улыбке. У нас была настоящая черная икра, Роман хотел снять кино про реальный новый год в швейцарском отеле.
Марине Страховой польстил тот факт, что она снялась в сцене именно с большой звездой американского кино Микки Рурком.
— Я помню, что в нашу первую встречу с Микки Рурком он отметил, какие мы красотки, и что ему будет приятно сняться с нами. На что мы мило посмеялись и перешли к съемкам, — смущается Марина Страхова.
Сейчас на первом месте у девушки — появление малыша. После родов она будет приводить себя в форму и заниматься ребенком. Ну, а потом не исключает, что продолжит карьеру актрисы. Марине уже сейчас поступают предложения о съемках в России и за границей, особенно ее ждут в сериалах.