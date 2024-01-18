Микки Рурк осыпал комплиментами, а замуж вышла за боксера: красотка из Екатеринбурга, снявшаяся в фильме Романа Полански, дала первое интервью

— Я не особо рассказывала про свое уральское детство, потому что еще пару лет назад мне казалось это постыдным — рассказывать про бедную жизнь. Когда рассказываешь про бедность, общество думает, что ты хочешь, чтобы тебя пожалели, — признается «КП-Екатеринбург» Марина Страхова. — Но повзрослев, я поняла, что должна с гордостью об этом говорить, потому что благодаря моей маме я являюсь такой как сейчас.