В Челябинской области потеплеет до плюсовых температур

«В Челябинской области 19 января столбики термометров опустятся до минус 30 градусов в дневные часы. 20 января на западе области потеплеет до двух градусов», — сказано на сайте гидрометцентра региона.
21 января ночью ожидается минус 13 градусов. Днем воздух прогреется до минус одного градуса.
В выходные дни возможен небольшой снег.
В пятницу ожидаются туманы и изморозь.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, где в Челябинске окунуться в купель на Крещение. Несмотря на предстоящие морозы желающих окунуться в прорубь 19 января как всегда предостаточно.