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В Челябинской области потеплеет до плюсовых температур

ЧЕЛЯБИНСК, 18 января, ФедералПресс. На Южный Урал идет потепление. После 30-градусных морозов в Крещение в выходные температура воздуха местами может подняться выше нуля.
Сейчас в Ричмонде: -6° 3 м/с 68% 763 мм рт. ст.

«В Челябинской области 19 января столбики термометров опустятся до минус 30 градусов в дневные часы. 20 января на западе области потеплеет до двух градусов», — сказано на сайте гидрометцентра региона.

21 января ночью ожидается минус 13 градусов. Днем воздух прогреется до минус одного градуса.

В выходные дни возможен небольшой снег.

В пятницу ожидаются туманы и изморозь.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, где в Челябинске окунуться в купель на Крещение. Несмотря на предстоящие морозы желающих окунуться в прорубь 19 января как всегда предостаточно.