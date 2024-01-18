В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течение суток 19 января на реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5−1,5 м, а в низовьях рек Бельбек и Черная — на 1,0 — 2,5 м. без достижения опасных отметок», — предупредили спасатели.
В МЧС предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, нарушении транспортного сообщения, а также повреждения и гибели сельскохозяйственных растений.
Жителям регионов рекомендуют по возможности покинуть территории, которые могут оказаться подтопленными, не находиться вблизи русел рек, даже пересохших.
Штормовое предупреждение в связи с дождями, мокрым снегом, гололедом и усилением ветра до 25 метров в секунду объявлено в Крыму на 19 и 20 января.