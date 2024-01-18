В Калининградской области разрабатывают единую квитанцию для оплаты ЖКУ

Оплатить все счета одним переводом уже можно онлайн, рассказал министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз. В бумажном варианте квитанции пока удалось объединить только Водоканал, услуги управляющих компаний и взносы в Фонд капитального ремонта. Последние оплачиваются по отдельному QR-коду. Теплосеть и ЕСОО объединить в одну квитанцию сложнее, отметил Черномаз, но работа в этом направлении идёт. В частности, для ЕСОО запущен бесплатный сервис, который автоматически формирует исковое заявление на вынесение судебных приказов. Кроме того, актуализирована база данных.