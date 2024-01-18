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В кузбасских колониях выберут лучшие ледяные фигуры и лучших мастеров

Снежные фигуры сказочных персонажей мастерили заключённые почти во всех ИК региона.

По данным ГУФСИН России по Кемеровской области, в регионе проходит традиционный конкурс снежных фигур среди заключённых. В конце января выберут три лучших городка, лучшую работу и лучших скульпторов.

«Практически каждый отряд в колонии оформил свою композицию. До наступления тёплых дней сказочные городки во всей красоте займут свои места в исправительных учреждениях, даря позитивное настроение», — пишут сотрудники пресс-службы управления.

В творческом конкурсе на лучшую скульптуру и городок, выполненные из снега или льда, принимают участие все колонии области. Осуждённые украсили территории жилых зон традиционными символами новогодних и рождественских праздников, героями мультфильмов или сказок, а также драконом.

Также мы писали о новогоднем питании заключённых. 7 января, например, их угощали закрытым рыбным пирогом с овощами и винегретом.