Сколько можно купить яиц на прожиточный минимум в Краснодарском крае

«Размер прожиточного минимума на 2024 год в регионе на душу населения составил 14 835 рублей», — говорится в сообщении.
По данным Краснодарстата, средняя цена на куриные яйца в январе — 148 рублей. В декабре была 152 рубля. Самые дорогие — 155 рублей. На эти деньги в 2024 году можно купить тысячу яиц кур.
Для трудящихся граждан размер прожиточного минимуму в регионе составляет 16170 рублей, для детей — 14 390 рублей, а для пенсионеров — 12758 рублей. В 2023 году прожиточный минимум на душу населения составлял 13800 рублей.
Яйца резко подорожали во всех магазинах в 2023 году.