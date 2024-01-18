Челябинские приставы опечатали филиал SushiPizza74 в Чурилово после отравления посетителей

И хотя в суде не была установлена причинно-следственная связь между выявленными санитарными нарушениями на производстве и вспышкой кишечных заболеваний, это, по мнению суда, не свидетельствует об отсутствии вины индивидуального предпринимателя в соответствующих нарушениях. Действия бизнесмена суд квалифицировал по статье 6.6 КоАП РФ.