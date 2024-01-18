Челябинские приставы опечатали филиал SushiPizza74 в Чурилово после отравления посетителей

«Судебным приставом-исполнителем опечатаны помещения, где осуществлялась деятельность индивидуального предпринимателя по оказанию услуг общественного питания под брендом SushiPizza74 по адресу: улица Зальцмана, 10», — информирует пресс-служба ГУФССП по региону.
Как следует из постановления суда, надзорный орган после жалоб челябинцев на отравления «выявил ряд серьезных нарушений, недопустимых в предприятиях общественного питания».
Среди них — пересечение встречных потоков сырья, отсутствие помещения для обработки овощей, отсутствие документов на используемое для изготовления роллов куриное яйцо.
«Что касается санитарных книжек персонала, то инспекторам надзорного органа были представлены 15 книжек, хотя в штате числится 31 работник. Осмотр работников, занятых на приготовлении пищи и контактирующих с продуктами, на выявление гнойничковых заболеваний рук проводился нерегулярно, а 31 декабря 2023 запись об осмотре поваров в журнале отсутствует вовсе», — перечисляют приставы.
И хотя в суде не была установлена причинно-следственная связь между выявленными санитарными нарушениями на производстве и вспышкой кишечных заболеваний, это, по мнению суда, не свидетельствует об отсутствии вины индивидуального предпринимателя в соответствующих нарушениях. Действия бизнесмена суд квалифицировал по статье 6.6 КоАП РФ.
В качестве наказания было назначено административное приостановление деятельности ИП на срок 60 суток с момента фактического приостановления в день проверки, 12 января 2024 года.
Исполнительный документ поступил в Тракторозаводское отделение судебных приставов 18 января 2024 года. В тот же день входные двери в помещение были опечатаны.