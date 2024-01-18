Автор «Слова пацана» едет в Екатеринбург

Первая серия перекликающегося с книгой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышла на сайте видеосервиса Wink 9 ноября, последняя — в декабре. Фильм режиссера Жоры Крыжовникова получил масштабный общественный резонанс. Многие политики и общественные деятели требовали его запретить. Фильм посмотрели и дети, несмотря на то, что на нем стоит возрастной маркер 18+. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявила, что взрослые должны рассказать детям о сложностях жизни в 80-е и 90-е годы.