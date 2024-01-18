Большой парад планет, яркие кометы и никаких затмений: Какие астрономические события ждут нижегородцев в 2024 году

Весь прошлый год жители Нижнего Новгорода и области неоднократно становились свидетелями невероятно красивых природных явлений таких, как северное сияние, звездопады и пролёты комет. Многим полюбилось «ловить» астрономические явления на ночном небе, наблюдать за ними в телескоп и стараться запечатлеть на память, поэтому «КП — Нижний Новгород» узнала, какие сюрпризы приготовили нам звёзды в 2024 году.
В 2024 году ожидается четыре затмения, но практически все они пройдут мимо нас.
Главными событиями, которые ожидают любители астрономии в 2024 году, станут четыре затмения: два лунных и два солнечных. Правда, в Нижегородской области понаблюдать за этими явлениями будет практически невозможно.
— К сожалению, в наших широтах практически ни то, ни другое наблюдать возможности не будет. Затмения будут нам недоступны, — рассказал «Комсомолке» декан физико-технологического факультета Мининского университета Николай Лапин. — Лунные затмения будут хорошо наблюдаться в тех местах, где будет ночь. К тому же важно, чтобы сама луна находилась над горизонтом. Нам в этом плане не повезло, в Нижегородской области в этот момент времени будет день. Солнечные затмения к нам тоже не попадают.
Так, первое солнечное затмение приходится на 8 апреля, оно будет хорошо наблюдаться в Северной и Южной Америке. В той части Земли в это время будет день, а в России — ночь. А уже 2 октября в Антарктиде, Северной и Южной Америке можно будет наблюдать за кольцеобразным солнечным затмением. Что касается лунных затмений, то 25 марта ожидается полутеневое лунное затмение, а 18 сентября — частное лунное затмение.
В России мы не увидим ничего, хотя есть маленькая вероятность, что в Европейской части нашей страны утром 18 сентября отчасти можно будет наблюдать частное лунное затмение, но видимость будет плохая.
Рядом с Землёй пролетят яркие кометы.
В этом году 21 апреля в небе над Нижегородской областью ожидается пролёт кометы «Понса-Брукса». В этот момент она будет на пике своей яркости (со звездной величиной около 4,5). Это сделает её доступной для наблюдения невооруженным глазом.
— Ещё одну комету мы будем ждать с 12 октября, она должна быть очень яркой. Яркость кометы в этот период составит 0,9 звёздной величины, — объяснил специалист. — Эту комету открыли в 2023 году, она носит название «Цзыцзиньшань — ATLAS». Надеемся на то, что она будет яркой, ведь тогда это будет самая яркая комета с 2020 года.
Большой парад планет.
Ещё одно интересное событие, которое ожидает нижегородцев, называется большой парад планет. Так, утром 28 августа над горизонтом будут видны сразу шесть планет: Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн.
— Видимыми глазу будут четыре планеты, Уран и Нептун тоже будут на небе, их просто будет не видно невооруженным глазом, — добавил Николай Лапин. — Вот такая картина из шести планет будет наблюдаться. Красивый большой парад планет.
Противостояние и сближение планет.
Еще одно не менее захватывающее явление — это сближение планет. С Земли это выглядит как слияние двух ярких звездочек. Так, 14 августа можно будет понаблюдать за соединением Марса и Юпитера.
— Из интересных и необычных астрономических событий могу отметить противостояние с Сатурном, оно будет 8 сентября, а 7 декабря можно наблюдать за противостоянием с Юпитером, — поделился специалист. — Астрономическое противостояние обозначает противоположное Солнцу нахождение планеты. В такие моменты открывается самый лучший обзор на планеты.
Северные сияния.
Как мы ранее рассказывали, максимум солнечной активности придётся на 2024 год, а это значит, что на Земле будут чаще происходить магнитные бури и наблюдаться северные сияния.
— Северное сияние — это результат вспышки на солнце. Ударная волна солнечного ветра, включающая частицы с высокой энергией, достигает Земли. Частицы захватываются магнитным полем земли и двигаются в направлении полюсов, — рассказал Николай Лапин. — Если частиц много, то накрывается большая площадь. Частицы проникают в атмосферу, где сталкиваются с кислородом и азотом. Возбуждают атомы газов, которые, переходя в нормальное, спокойное состояние, испускают свечение. Свечение чаще всего зелёное, но бывает и красное.
Однако никто не может предсказать, когда именно будут солнечные вспышки, поэтому и определённых дат, когда можно наблюдать северное сияние, нет.
— Всегда есть вероятность, что в наших широтах будут наблюдаться северные сияния, но опять же здесь всё зависит от солнечной активности. Есть события периодические, которые мы можем предсказывать, а есть и непредсказуемые. Здесь довольно сложно точно говорить, — пояснил специалист.
Советы для наблюдателей за астрономическими явлениями.
Прежде всего, для лучшего наблюдения за астрономическими явлениями необходимо определить для себя источник, который оперативно будет предоставлять информацию о том, где, что и когда можно посмотреть.
— Возьмем, например, северные сияния. С ними нужно действовать очень быстро. Как только объявили информацию об этом явлении, что оно скоро будет замечено, то сразу надо выдвигаться и пытаться его поймать, — сказал Николай Лапин.
Также, чтобы увидеть не только самые яркие астрономические явления, но и те, что потусклее, лучше всё-таки занять наблюдательную позицию вдали от городов и посёлков. Наблюдать надо в незасвеченной местности, минимум в 50 километрах от крупных городов или в 10 километрах от малых поселков. Также советуют наблюдать за астрономическими явлениями на возвышенной местности, чтобы дымка, пыль, влага и засветка оставались ниже.