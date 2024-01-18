Большой парад планет, яркие кометы и никаких затмений: Какие астрономические события ждут нижегородцев в 2024 году

— К сожалению, в наших широтах практически ни то, ни другое наблюдать возможности не будет. Затмения будут нам недоступны, — рассказал «Комсомолке» декан физико-технологического факультета Мининского университета Николай Лапин. — Лунные затмения будут хорошо наблюдаться в тех местах, где будет ночь. К тому же важно, чтобы сама луна находилась над горизонтом. Нам в этом плане не повезло, в Нижегородской области в этот момент времени будет день. Солнечные затмения к нам тоже не попадают.