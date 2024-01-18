Старый Борский мост закрывается до конца 2025 года: собрали всю информацию о ремонте

С 20 февраля на новом Борском мосту начнутся работы, связанные с изменением организации движения на время ремонта старого моста. Об этом стало известно сегодня, 18 января, на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области.
Как сообщил и.о. директора Главного управления автомобильных дорог региона (ГУАД) Леонид Самухин, откладывать ремонт переправы нельзя. Мосту 59 лет. Накопились естественные дефекты износа конструкции и ключевых узлов. Если продолжить эксплуатировать мост без ремонта, то возникнут критические повреждения, и регион просто останется без переправы.
Мост будет ремонтировать ООО «ДСК». Этот же подрядчик, в частности, строил в Нижнем Новгороде транспортную развязку по улице Циолковского. Государственный контракт стоимостью более 2,4 млрд рублей был заключен 18 декабря. Половину суммы подрядчику перечислили уже в декабре для закупки материалов и развёртывания широкого фронта работ весной.
В связи с этим уже 20 февраля начнутся работы на новом Борском мосту.
«Будут выполнены нанесение разметки в три полосы с реверсивной средней, установка П-образных опор и реверсивных светофоров, их подключение и установка», — сообщил Леонид Самухин.
Работы планируется выполнять по ночам — с 23:00 до 6:00 с ограничением одной полосы движения.
«В остальное время движение в этот период ограничиваться не будет ни в каком направлении», — подчеркнул и.о. директора ГУАД.
Подготовительный этап продлится до третьей декады марта. После этого, предположительно с 20 марта, начнутся работы на самом старом Борском мосту. Планируется, что они продлятся 8 месяцев — до ноября.
На этот период на новом мосту организуют трёхполосное движение — по одной постоянно действующей полосе в каждом направлении и дополнительной реверсивной. Скорость движения транспорта при этом будет ограничена до 40 км/час.
В будние дни c 4 часов утра до 16:00 будут работать две полосы на въезд в Нижний Новгород, одна — на выезд. В 16:00 в течение 5 минут будет переключаться режим работы реверсивных светофоров, и схема поменяется. Две полосы будут работать на выезд из Нижнего Новгорода, одна — на въезд. Такой режим будет соблюдаться до 4 часов утра.
В выходные дни — наоборот. До 16:00 транспорт будет двигаться по двум полосам из Нижнего Новгорода и по одной — со стороны Бора. После 16:00 будут работать две полосы в сторону Нижнего Новгорода и одна полоса — на выезд из областного центра.
С ноября 2024 года начнётся завершающий этап ремонта. Он должен продлиться год. При этом на ремонтируемом мосту откроют движение по одной полосе.
«С сохранением трёхполосного движения по новому мосту получится две полосы на выезд из города и две полосы на въезд, — пояснил Леонид Самухин. — Режим реверсивного движения будет отключен».
На движение электричек ремонт моста не должен повлиять. При этом, как сообщил на заседании комитета заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин, на время работ число пригородных поездов планируется увеличить. Может быть увеличено и количество вагонов.
Если потребуется, между Нижним Новгородом и Бором пустят дополнительные автобусы. В навигацию жители смогут пользоваться и «Валдаями».
Есть также канатная дорога. Там предполагается замена кабинок с увеличением их количества, но работы будут проводиться уже после того, как на обоих мостах будут открыты в общей сложности четыре полосы. По словам Дениса Рябинина, замена кабинок начнётся в 2025 году после новогодних выходных. Работы продлятся три недели. Пропускная способность канатной дороги будет увеличена вдвое.
Дополнительные меры обеспечения транспортной доступности призваны свести к минимуму неудобства для жителей.
Определённый контрактом срок завершения работ на мосту — 28 ноября 2025 года.
Ранее редакция сайта pravda-nn.ru разбиралась, как будет организовано движение на время ремонта старого Борского моста.