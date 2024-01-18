Старый Борский мост закрывается до конца 2025 года: собрали всю информацию о ремонте

В будние дни c 4 часов утра до 16:00 будут работать две полосы на въезд в Нижний Новгород, одна — на выезд. В 16:00 в течение 5 минут будет переключаться режим работы реверсивных светофоров, и схема поменяется. Две полосы будут работать на выезд из Нижнего Новгорода, одна — на въезд. Такой режим будет соблюдаться до 4 часов утра.