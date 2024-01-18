«Они должны цвести в марте, но не в январе»: На Кубани распустились весенние цветы

Теплая зима, с небольшими перерывами на морозы, принесла на Кубань аномальное явление. В середине января в крае распустились весенние цветы. В Сочи зацвели цикламены, а в Горячем Ключе — подснежники.
«Полюбоваться полянами первоцветов уже можно в тисо-самшитовой роще. Пока цветение в лесах не массовое, но первые торговцы букетиками морозников и цикламенов уже стоят на улицах», — сообщили в пресс-службе Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Шапошникова.
Цветение цикламенов в середине января — абсолютно нормальное явление для Кубани, но подснежники распустились намного раньше положенного срока.
Цикламены уже распустились в лесах Сочи
«Иногда цикламены цветут даже перед Новым годом. Бывает, что едешь от самого Туапсе в сторону Сочи, а по обочинам уже розово-фиолетовые цветы. Чаще, конечно, они зацветают как сейчас, в середине января. Но для подснежников еще слишком рано», — рассказал «Комсомольской правде» — Кубань" член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.
Эколог уточнил, что некоторые виды подснежников распускают в разное время. Например, в Сочи растет «Подснежник ризенский» и «Подснежник Воронова». Они цветут в феврале. А в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Горячем Ключе водится «Подснежник альпийский» и «Подснежник складчатый», которые обычно распускаются только в начале марта.
«В Рождество у меня возле дома распустились подснежники. Это просто чудо какое-то», — рассказала «Комсомолке» жительница Горячего Ключа.
При этом, если вы заметили возле своего дома или в лесу подснежники или цикламены, не стоит их срывать. Эти растения являются краснокнижными, а за их уничтожение может грозить штраф до 3 миллионов рублей или девяти лет тюрьмы.