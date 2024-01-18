«Они должны цвести в марте, но не в январе»: На Кубани распустились весенние цветы

«Иногда цикламены цветут даже перед Новым годом. Бывает, что едешь от самого Туапсе в сторону Сочи, а по обочинам уже розово-фиолетовые цветы. Чаще, конечно, они зацветают как сейчас, в середине января. Но для подснежников еще слишком рано», — рассказал «Комсомольской правде» — Кубань" член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.