Алиханов инициировал разработку проекта закона о полном запрете вейпов

Две недели вам. Текст должен быть. Отдавайте коллегам в парламенте. Пусть они вносят эту законодательную инициативу — полный запрет импорта, полный запрет продажи, использования и т. д. Примеров куча — Тайланд, Сингапур и много разных других государств.