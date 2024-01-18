Житель Нурлатского района нашел свою дочь спустя 44 года

Супружеская жизнь с мамой Гульнары у Асафа Газизова не сложилась, девочку увезли в родной Челябинск, а Асаф остался в Казахстане, где в то время жил и работал. Тогда на руках у мужчины были еще две дочери от предыдущего брака. Попытку вернуть жену и дочь он предпринял еще раз, но не получилось.