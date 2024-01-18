Житель Нурлатского района нашел свою дочь спустя 44 года. Приехать в село Бурметьево и обнять отца Гульнара Магадиева смогла благодаря программе «Жди меня». Оказалось, что отец и дочь давно ищут друг друга, но долгожданная встреча нурлатца и жительницы Челябинска состоялась лишь после того, как на поисковом сайте встретились две заявки родных людей.
Супружеская жизнь с мамой Гульнары у Асафа Газизова не сложилась, девочку увезли в родной Челябинск, а Асаф остался в Казахстане, где в то время жил и работал. Тогда на руках у мужчины были еще две дочери от предыдущего брака. Попытку вернуть жену и дочь он предпринял еще раз, но не получилось.
Многодетный отец вернулся в родное село. Там он работал трактористом, купил дом и вновь завел семью. Но от дочери не отказался. В поисках ребенка ему помогала нынешняя супруга Гульсина. В браке с ней родились еще двое детей.
«Все мы ее не забывали. Как день рождения ее подходит, он начинает нервничать, расстраивался», — поделилась Гульсина.
Благодаря передаче Гульнара сама приехала к отцу. Съемки провели в их доме.