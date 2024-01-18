В Воронеже демонтировали две недавно установленные петровские скульптуры

Две петровские скульптуры, установленые не так давно в Воронеже в рамках празднования 350-летия Петра I, в итоге демонтировали. Арт-объекты «Подпись Петра I» и «Сапоги Петра I», располагавшиеся на Есенинской аллее и на проспекте Революции соответственно, сняли, чтобы устранить дефекты. Вандалы отломили подсвечник со скульптуры с подписью, а на сапогах заметили ржавчину и утраченную шпору. Для оценки ущерба в Воронеж приехал из Москвы автор работ Владислав Мишов. После осмотра скульптур решили отправить их для ремонта на литейное производство в столицу.
— Работы по восстановлению объектов будут выполнены без привлечения дополнительных финансовых средств горбюджета. Надеемся, что они займут не более двух недель, после этого скульптуры вернутся на прежние места, — рассказал заместитель руководителя управления культуры Воронежа Валентин Босенко.