В Воронеже демонтировали две недавно установленные петровские скульптуры

Две петровские скульптуры, установленые не так давно в Воронеже в рамках празднования 350-летия Петра I, в итоге демонтировали. Арт-объекты «Подпись Петра I» и «Сапоги Петра I», располагавшиеся на Есенинской аллее и на проспекте Революции соответственно, сняли, чтобы устранить дефекты. Вандалы отломили подсвечник со скульптуры с подписью, а на сапогах заметили ржавчину и утраченную шпору. Для оценки ущерба в Воронеж приехал из Москвы автор работ Владислав Мишов. После осмотра скульптур решили отправить их для ремонта на литейное производство в столицу.