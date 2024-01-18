«Чёрное небо» в 10 казахстанских городах предрекли синоптики. Что это такое?

Влияние на здоровье людей: Основное беспокойство, связанное с «черным небом», — это его потенциальное воздействие на здоровье человека. Затемнение неба часто является признаком повышенного уровня загрязнения воздуха, что может привести к ухудшению качества воздуха. Это, в свою очередь, может вызвать или усугубить респираторные заболевания, такие как астма, бронхит, а также может оказать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Особенно уязвимыми являются дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.