В некоторых районах Волгоградской области отменили крещенские купания

Так из-за поднятия уровня воды в реке Дон выход на лед стал невозможным в Серафимовиче — об этом сообщила администрация Серафимовичского муниципального района.
«Чтобы обеспечить безопасность, не допустить гибели и травматизма людей на водных объектах в период празднования Крещения Господня, крестный ход для освящения воды в реке Дон и организация традиционной купели на реке Дон проводиться не будут», — информируют на сайте администрации района.
Не повезло и жителям города Фролово — здесь из-за роста заболеваемости ОРВИ крещенское купание будет организовано исключительно в источнике Почаевской иконы Божией Матери.
«В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа — город Фролово от
По сообщениям некоторых районных ТГ-каналов, под большим вопросом организация иордани и на реке Бузулук в Новоаннинском районе. Из-за оттепели толщина льда в водоеме стала опасной.
Представители экстренных служб призывают верующих не выходить на лед там, где это запрещено, и не подвергать опасности свои жизни.