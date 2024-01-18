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В некоторых районах Волгоградской области отменили крещенские купания

Один из главных православных праздников — Крещение Господне — отметят 19 января верующие волгоградцы. К сожалению, крещенские купания пройдут не везде — в нескольких районах Волгоградской области по разным причинам их пришлось отменить.
Источник: Волгоградская правда

Так из-за поднятия уровня воды в реке Дон выход на лед стал невозможным в Серафимовиче — об этом сообщила администрация Серафимовичского муниципального района.

«Чтобы обеспечить безопасность, не допустить гибели и травматизма людей на водных объектах в период празднования Крещения Господня, крестный ход для освящения воды в реке Дон и организация традиционной купели на реке Дон проводиться не будут», — информируют на сайте администрации района.

Не повезло и жителям города Фролово — здесь из-за роста заболеваемости ОРВИ крещенское купание будет организовано исключительно в источнике Почаевской иконы Божией Матери.

«В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа — город Фролово от 09.01.2024 г., учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку по гриппу, ОРВИ и COVID-19, а также неокрепший лед на реке Арчеде, запрещено проведение массовых купаний в водоемах города во время празднования религиозного праздника Крещение Господне», — проинформировали местных жителей на сайте администрации Фролово.

По сообщениям некоторых районных ТГ-каналов, под большим вопросом организация иордани и на реке Бузулук в Новоаннинском районе. Из-за оттепели толщина льда в водоеме стала опасной.

Представители экстренных служб призывают верующих не выходить на лед там, где это запрещено, и не подвергать опасности свои жизни.

религии