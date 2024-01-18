В некоторых районах Волгоградской области отменили крещенские купания

«В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа — город Фролово от 09.01.2024 г. , учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку по гриппу, ОРВИ и COVID-19, а также неокрепший лед на реке Арчеде, запрещено проведение массовых купаний в водоемах города во время празднования религиозного праздника Крещение Господне», — проинформировали местных жителей на сайте администрации Фролово.