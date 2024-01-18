Юрист Южалин рассказал, когда нижегородцам выгоднее брать отпуск в 2024 году

«В месяце, где мало рабочих дней, выгоднее продолжить работу, чтобы не потерять по итогу месяца в доходе. А в месяцах, где много рабочих дней, выгодно брать отпуск. Тогда размер отпускных может не сильно повлиять на привычный размер дохода в месяц, а в самых выгодных месяцах может даже привести к увеличению дохода», — пояснил Александр Южалин.