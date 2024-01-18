Юрист Южалин рассказал, когда нижегородцам выгоднее брать отпуск в 2024 году

Юрист SuperJob Александр Южалин рассказал, когда жителя Нижегородской области выгоднее брать отпуск в 2024 году, сообщает пресс-служба сервиса.
Эксперт назвал самые «выгодные» и «невыгодные» месяцы для отпуска для тех, кто получает фиксированный оклад и работает 5 дней в неделю.
Рейтинг самых выгодных месяцев возглавили июль и октябрь. На втором месте расположился август, а третье место разделили прель, сентябрь, ноябрь и декабрь.
К самым невыгодным месяцам юрист отнес январь, июнь, май, март и февраль.
«В месяце, где мало рабочих дней, выгоднее продолжить работу, чтобы не потерять по итогу месяца в доходе. А в месяцах, где много рабочих дней, выгодно брать отпуск. Тогда размер отпускных может не сильно повлиять на привычный размер дохода в месяц, а в самых выгодных месяцах может даже привести к увеличению дохода», — пояснил Александр Южалин.
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