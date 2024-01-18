Казанскую канатную дорогу начнут строить в июле 2024 года

Напомним, проект канатной дороги в Казани презентовали в Миндортрансе Татарстана еще летом 2014 года. С тех пор поменялось многое — от компании, которая реализует проект, до концепции самой дороги. Подробности оживленного спустя почти десятилетие проекта, его новые вдохновители и перспективы — в материале «Реального времени».Исполком столицы Татарстана утвердил проект планировки и межевания территории «Казанская городская канатная дорога “Аэромост”. Площадь территории проектирования — 24,5 га, а эксплуатационная длина канатной дороги составит 2 854,86 метра.