Стало известно, когда откроется Соборная мечеть Симферополя

Торжественное открытие Соборной мечети Симферополя планируется ближе к весне. Об этом сообщил заместитель муфтия Крыма Артур Решитов.
По его словам, первый намаз, состоявшийся в декабре, стал символическим открытием. Оно показало, что возведение мечети практически завершилось. Решитов отметил, что осталось провести лишь мелкие работы.
Грандиозное открытие мы ожидаем примерно ближе к весне. Надеемся, что все будет по плану. Остались последние штрихи.
Решитов добавил, что открытие мечети станет помпезным, и это увидят все российские мусульмане.
Как сообщалось ранее, 9 декабря в молельном зале Соборной мечети Крыма прошел первый намаз. В нем приняли участие более 500 верующих. Это были религиозные деятели, районные имамы, представители местных общин, сотрудники Муфтията Крыма, строители, общественники и другие.
Строительство культового сооружения началось в 2015 году. Здание возвели за счет средств инвесторов. На выполнение работ потратили около 6 млрд рублей. Всего мечеть сможет вместить в себя около 4 тысяч человек.