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Стало известно, когда откроется Соборная мечеть Симферополя

Соборную мечеть Симферополя откроют ближе к весне 2024 года.
Стало известно, когда откроется Соборная мечеть Симферополя
Источник: пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма

Торжественное открытие Соборной мечети Симферополя планируется ближе к весне. Об этом сообщил заместитель муфтия Крыма Артур Решитов.

По его словам, первый намаз, состоявшийся в декабре, стал символическим открытием. Оно показало, что возведение мечети практически завершилось. Решитов отметил, что осталось провести лишь мелкие работы.

Грандиозное открытие мы ожидаем примерно ближе к весне. Надеемся, что все будет по плану. Остались последние штрихи.

Артур Решитов

Решитов добавил, что открытие мечети станет помпезным, и это увидят все российские мусульмане.

Как сообщалось ранее, 9 декабря в молельном зале Соборной мечети Крыма прошел первый намаз. В нем приняли участие более 500 верующих. Это были религиозные деятели, районные имамы, представители местных общин, сотрудники Муфтията Крыма, строители, общественники и другие.

Строительство культового сооружения началось в 2015 году. Здание возвели за счет средств инвесторов. На выполнение работ потратили около 6 млрд рублей. Всего мечеть сможет вместить в себя около 4 тысяч человек.

религии