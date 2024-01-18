Новый район предложили создать в Самаре

В Самаре предложили создать новый район. Его могут ввести в границах исторического поселения. Инициативу на встрече с представителями СамГТУ, которые сейчас разрабатывают концепцию этой территории, озвучил депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.
В настоящее время решается вопрос о форме управления историческим поселением. Администрация Самары, насколько известно, предложила ввести АНО. Однако парламентарий считает, что этот вариант не подходит. Он предложил рассмотреть опыт других регионов, к примеру, Казани. Там создано МП, но оно де-факто находится на правах префектуры района.
— Если говорить смело, нужно создавать отдельную муниципальную единицу. Упразднять Самарский и Ленинский район. Делать из них историческое поселение в описанных границах. А остатки Ленинского района присоединить к Октябрьскому, — заявил Александр Хинштейн.
Он отметил, что, прежде чем принять окончательное решение, необходимо узнать мнение жителей и обязательно его учесть.