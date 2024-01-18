Новый район предложили создать в Самаре

В настоящее время решается вопрос о форме управления историческим поселением. Администрация Самары, насколько известно, предложила ввести АНО. Однако парламентарий считает, что этот вариант не подходит. Он предложил рассмотреть опыт других регионов, к примеру, Казани. Там создано МП, но оно де-факто находится на правах префектуры района.