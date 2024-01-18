Блокаду прорвали 81 год назад: как выживали ленинградцы

Прорыв блокады дался советским войскам с большими усилиями, так как противник активно оборонялся и наносил контрудары. На седьмой день сражения войска обоих фронтов соединились в районе рабочих поселков № 1 и № 5, пробив коридор в немецкой обороне шириной около 11 километров.
В дальнейшем на этом узком участке всего за 17 дней построили железную дорогу и снабжение города продовольствием и вещами первой необходимости значительно улучшилось. Операция «Искра» стала переломным моментом в ходе сражений за Ленинград. Окончательно город освободили от блокады в январе 1944 года.
До начала блокады в Ленинграде проживало 2,9 миллиона человек. За 872 дня оно сократилось, по разным оценкам, на 600 тысяч — 1,5 миллиона человек. Причем, большая часть погибла именно от голода. Но несмотря на тяжелые условия, ленинградцы держались мужественно и благородно, заботясь также и о культурном наследии города. Они прятали главные памятники и архитектурные достопримечательности под мешками с песком и фанерой, а некоторые снимали и зарывали в землю.
Горожане также шли добровольцами в отряды противовоздушной обороны. Штабы МПВО занимались организацией защиты города от ударов с воздуха, обеспечением жизнедеятельности городского хозяйства и бесперебойной работы предприятий. Участники отрядов подбирали с улиц ослабевших горожан, организовывали санитарные караулы, извлекали людей из-под завалов. Таким образом было спасено 14 тысяч человек.