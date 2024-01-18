Блокаду прорвали 81 год назад: как выживали ленинградцы

До начала блокады в Ленинграде проживало 2,9 миллиона человек. За 872 дня оно сократилось, по разным оценкам, на 600 тысяч — 1,5 миллиона человек. Причем, большая часть погибла именно от голода. Но несмотря на тяжелые условия, ленинградцы держались мужественно и благородно, заботясь также и о культурном наследии города. Они прятали главные памятники и архитектурные достопримечательности под мешками с песком и фанерой, а некоторые снимали и зарывали в землю.