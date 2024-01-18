Алиханов предложил создать в регионе единый центр для управления ЖКХ

Мои соцсети и мой директ «ВКонтакте» превращается, особенно на выходных, в аварийную службу. Ну, можно как-то так организовать работу, когда одно место, куда все звонят? Сидит оператор. Пока ему закончили говорить адрес, он его забил и видит, какая управляющая компания, с какой аварийкой заключён договор, кому звонить. Оператор выдаёт задание и следит за его исполнением. Почему я должен через свой «ВКонтакте» этим заниматься?