Скончался свердловский боксер, побеждавший на чемпионатах мира и Европы

«О смерти Пряничникова мне сообщили коллеги по СМС. Я лично не был знаком с ним, только заочно», — сказал Мехонцев. И добавил, что не знает точную причину смерти Пряничникова. «У него были проблемы со здоровьем», — отметил чемпион. Мехонцев и Пряничников жили в одном городе — Асбесте.