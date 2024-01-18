Киркоров пропал с афиши «Золотого граммофона» в Петербурге

21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла так называемая «почти голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой. В итоге она стоила крупных неприятностей самым именитым ее участникам. Так, Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую вырезали из новогодних праздничных «огоньков» и убрали из сборных концертов. Рэпер VACIO, явивший публике самый провокационный костюм на скандальной вечеринке, получил 15 суток ареста за мелкое хулиганство, а когда они истекли — еще 10 суток за то же правонарушение. Между арестами ему вручили повестку в военкомат.