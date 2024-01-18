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Ушел на фронт добровольцем: в Армянске простились с погибшим героем СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. В Армянске простились с погибшим в зоне проведения СВО военнослужащим Данилом Торбиным. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко.
Источник: Telegram-канал Василий Телиженко

«Сегодня проводили в последний путь нашего земляка Данила Александровича Торбина (Садыкова), погибшего в ходе специальной военной операции», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава администрации рассказал, что Данил ушел на фронт добровольцем. За отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга был награжден медалями «За воинскую доблесть» I и II степени и медалью Жукова.

«Память о подвиге Героя будет жить в наших сердцах. Невосполнимая утрата… Глубокие соболезнования родным… Светлая память…» — написал Телиженко.