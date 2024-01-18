Ушел на фронт добровольцем: в Армянске простились с погибшим героем СВО

«Сегодня проводили в последний путь нашего земляка Данила Александровича Торбина (Садыкова), погибшего в ходе специальной военной операции», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава администрации рассказал, что Данил ушел на фронт добровольцем. За отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга был награжден медалями «За воинскую доблесть» I и II степени и медалью Жукова.
«Память о подвиге Героя будет жить в наших сердцах. Невосполнимая утрата… Глубокие соболезнования родным… Светлая память…» — написал Телиженко.