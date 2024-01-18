Штормовое предупреждение объявили в 8 областях Казахстана

Утром и днем на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гололед. На севере, западе, в горных и предгорных районах области туман. Ветер северо-западный, северный утром и днем на горных перевалах области 15−20 м/с. В Туркестане временами ожидается туман.