Штормовое предупреждение объявили в 8 областях Казахстана

Ночью на востоке, юге Костанайской области ожидается метель. На западе, севере области туман.
На севере, западе, юге Актюбинской области ожидается туман.
Ночью и утром на юге, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, днем на большей части области порывы до 15−20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 18 м/с.
На юге, востоке Атырауской области сохраняется туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге, севере области порывы до 15−20 м/с. В Атырау ночью сохраняется туман. Ветер юго-восточный, днем порывы до 15−18 м/с.
Ночью и утром на западе, севере, востоке Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на большей части области порывы до 15−20 м/с, на западе области временами до 23 м/с. В Актау ночью ожидается туман. Ветер юго-восточный днем порывы до 15−20, временами до 23 м/с.
В центре, на юге Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.
Ночью и утром на востоке, горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы до 15−20 м/с.
Утром и днем на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гололед. На севере, западе, в горных и предгорных районах области туман. Ветер северо-западный, северный утром и днем на горных перевалах области 15−20 м/с. В Туркестане временами ожидается туман.
В Шымкенте утром и днем ожидается гололед, временами туман.