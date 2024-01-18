Дожди, мокрый снег и гололед. На Кубани объявили штормовое предупреждение

Непогода чуть сбавила обороты на Кубани. Но она вернется. По прогнозам синоптиков, в выходные 20 и 21 января стоит ждать дождей, но не морозов. И это радует. Особенно тех, кто опробовал ночью 19 января водичку в Крещенской купели.
«Днем и до конца суток 19 января, в течение суток 20 и 21 января местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: 19 января сильный дождь, 20 и 21 января — сильный дождь со снегом, в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20−22 м/с», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Днем 20 и 21 января, ночью и утром 22 января местами в крае прогнозируют дожди с мокрым снегом. Водителей и пешеходов предупреждают о гололеде и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
Ливни могут спровоцировать подъем воды в реках. В зоне риска находятся водоемы Крымского, Абинского, Северского Апшеронского, Туапсинского районов, Горячего Ключа и Геленджика.
«В течение суток 21 и 22 января в связи с ожидаемыми осадками на реках, малых реках, и водотоках республики Адыгея (Тахтамукайский, Красногвардейский, Теучежский районы) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок», — сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
При возникновении ЧС жителей просят обращаться в экстренные службы по номеру 112.