Дожди, мокрый снег и гололед. На Кубани объявили штормовое предупреждение

Непогода чуть сбавила обороты на Кубани. Но она вернется. По прогнозам синоптиков, в выходные 20 и 21 января стоит ждать дождей, но не морозов. И это радует. Особенно тех, кто опробовал ночью 19 января водичку в Крещенской купели.