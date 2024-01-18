Волгоградским семьям увеличили размер единого пособия

Как сообщает Социальный фонд России по Волгоградской области, уже 2 февраля первая увеличенная выплата за январь поступит на карты «Мир». Почта доставит денежные средства по графику доставки.
Сумма выплат может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. В Волгоградской области размер единого пособия теперь составляет для детей — 12 891 ₽ (100%), для беременных женщин — 14 486 ₽ (100%).
Тем семьям, которые обратились в январе текущего года за получением пособия впервые, выплата будет начислена уже в этом месяце в течение 5 дней после одобрения.