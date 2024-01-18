В Казани на месте РК «Ривьера» появится 14-этажный отель

На возведение объекта выделят 28,7 миллиарда рублей. Он будет в себя включать офисы класса А+, конференц-зал на 1,1 тысячи мест и набережную. Первую очередь многофункционального комплекса «ЯрПарк» на берегу Казанки введут в эксплуатацию в 2028 году.