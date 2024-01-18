В Казани на месте РК «Ривьера» появится 14-этажный отель

В Казани на месте РК «Ривьера» появится 14-этажный пятизвездочный отель. Его строительство начнется в 2024 году. Об этом на итоговой коллегии сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
На возведение объекта выделят 28,7 миллиарда рублей. Он будет в себя включать офисы класса А+, конференц-зал на 1,1 тысячи мест и набережную. Первую очередь многофункционального комплекса «ЯрПарк» на берегу Казанки введут в эксплуатацию в 2028 году.
По словам Минуллиной, в гостинице расположат 235 видовых номеров девяти типов. При этом берег реки благоустроят в набережную. Реализация этого проекта позволит создать 1,8 тысячи рабочих мест.
Напомним, в Казани в проект планировки Адмиралтейской слободы внесли новый ЖК и детсад.