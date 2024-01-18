Умер Борис Лерман, участник штурма Берлина и водитель первого троллейбуса в Ленинграде

В Петербурге умер Борис Лерман, участник штурма Берлина и водитель первого ленинградского троллейбуса «ЯТБ-1». Он скончался на 99-м году жизни 17 января, сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса».
Лерман увидел самые яркие и трагические события прошлого столетия. Ему довелось строить укрепления под Ленинградом, ловить шпионов у трамвайного парка на проспекте Обуховской обороны. Он даже побывал в Берлине, где оставил надпись на Рейхстаге.
— Послевоенная жизнь Бориса Иосифовича была связана с ТТУЛ: он был водителем первого ленинградского троллейбуса «ЯТБ-1», работал в Службе движения, — поделились в пресс-службе.
Также уже в старости он помогал предприятию Северной столицы, поэтому новость о его смерти очень расстроила сотрудников, которые работали вместе с ним долгие годы. Они выразили глубокие и искренние соболезнования родным и близким Бориса Лермана.