Комната ярости, флоат центр и ферма с хаски: топ-5 мест в Самаре для борьбы со стрессом

Бешенный ритм городской жизни нередко заставляет самарцев испытывать нервное напряжение, стресс. Особенно остро это ощущается в холодное время года, когда все вокруг становится серым, да и погода не позволяет выйти лишний раз даже на кратковременную прогулку. Мало кто знает, но в областной столице и за ее пределами есть масса мест, где в любое время года можно отдохнуть, расслабиться и подзарядиться положительными эмоциями. Корреспондент «КП-Самара» пообщалась с местными жителями и узнала, где и как самарцы борются со стрессом. Предлагаем топ-5 необычных мест релакса.