Комната ярости, флоат центр и ферма с хаски: топ-5 мест в Самаре для борьбы со стрессом

Бешенный ритм городской жизни нередко заставляет самарцев испытывать нервное напряжение, стресс. Особенно остро это ощущается в холодное время года, когда все вокруг становится серым, да и погода не позволяет выйти лишний раз даже на кратковременную прогулку. Мало кто знает, но в областной столице и за ее пределами есть масса мест, где в любое время года можно отдохнуть, расслабиться и подзарядиться положительными эмоциями. Корреспондент «КП-Самара» пообщалась с местными жителями и узнала, где и как самарцы борются со стрессом. Предлагаем топ-5 необычных мест релакса.
«Состояние души — ломай и кроши».
Бывают дни, когда нервное напряжение доходит до такой точки кипения, что невозможно устоять от желания побить посуду. Однако все мы понимаем, что такой способ борьбы с негативом вряд ли понравится нашим домочадцам и соседям, да и ремонт можно попортить. Для тех, кто находится в состоянии на грани агрессии, в Самаре существуют специальные «комнаты ярости», куда можно прийти и поколотить от души различные вещи. На время такой «терапии» посетителю будет выдан костюм, защищающий его от случайных травм.
Стоимость подобного сеанса по сбросу негативных эмоций варьируется — если вам будет достаточно разбить пару тарелок и клавиатуру, то посещение обойдется в 1500 рублей. А вот если захочется оторваться, что называется, по полной: разбить шкаф, пару телевизоров и другие крупные предметы — стоимость может превысить и 10 тысяч рублей.
Друг человека.
Многие специалисты уверены, что общение с животными и активный отдых благотворно влияют на эмоциональное и даже физическое состояние человека. Для тех, кто любит бороться с накопившимся напряжением позитивными эмоциями, может прекрасно подойти вариант с посещением фермы, такой как, например, в поселке Новый Буян.
Здесь в зимний период гостям предлагают целую культурную программу: катание на собачьих упряжках с инструктажем, катание на снегоходах и санях, экскурсия по питомнику, во время которой можно познакомиться с хаски и Аляскинскими маламутами, лошадьми, кроликами и другими обитателями. Также посетителям расскажут о ездовом спорте и угостят горячим чаем у камина.
Такая программа предлагается группам из трех или шести человек. Обойдется такой отдых в 8100 и в 15 300 рублей.
Четко в цель.
Среди неожиданных способов борьбы со стрессом оказалось и посещение стрелкового клуба. Здесь можно пострелять из разных видов оружия, доступны занятия с инструктором. Также есть возможность составить программу занятий, чтобы в дальнейшем посещать клуб на регулярной основе и принимать участие в соревнованиях. Стоимость посещения начинается от 2500 рублей.
Успокоение в творчестве.
Кто-то, придя домой после тяжелого рабочего дня, мнет подушку, кто-то тискает домашних питомцев, а кто-то отправляется на мастер-класс по лепке глиняных изделий. По субботам в одной из самарских студий керамики проводятся такие занятия. Можно попробовать сотворить какое-то изделие на гончарном круге, а можно и попробовать себя в ручной лепке. Мастер расскажет, как происходит процесс, и поможет создать собственное, уникальное изделие.
Предусмотрены индивидуальные, парные и групповые занятия длительностью от двух до трех часов. Стоимость везде варьируется — все зависит от количества гостей, времени и студии. В среднем стоимость индивидуальных занятий начинается от 2500 — 3000 рублей.
Покой и уединение.
Если всплески агрессии и активный отдых точно вам не по душе, попробуйте посетить флоат центр. Это один из новых способов вернуть в свою жизнь гармонию и покой. Процедура заключается в том, что человека погружают в специальную камеру с густым раствором магниевой соли — он не даст полностью погрузиться, из-за чего возникнет ощущение, словно человек парит в воздухе. Важным моментом является и температура раствора — она соответствует температуре тела. Этот прием помогает как бы стереть ощущение границ тела и раствориться в пространстве.
Сеанс проходит в полностью изолированном от постороннего шума и света помещении, чтобы дать организму полностью отдохнуть от внешних раздражителей. После процедуры можно насладиться чашечкой горячего чая. Стоимость такого метода борьбы с накопившимся негативом начинается от 2000 — 2500 рублей.