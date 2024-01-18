Запутали людей с этой вакцинацией во время ковида, теперь не хотят защищаться от гриппа: В Молдове бушует страшный вирус, который приводит к пневмонии — комментарий врача

Что происходит в Молдове? Многих знакомых буквально сваливает высокая температура. Самые невезучие попадают на больничную койку с пневмонией. Что это? Какой-то особый вид гриппа? Как с ним бороться?
За ответами на эти и другие вопросы «КП» в Молдове обратилась к Галине Кирияковой, заведующей отделением интенсивной терапии Республиканской инфекционной клинической больницы им. Тома Чорбэ в Кишиневе. То есть, к человеку, который находится на переднем фланге борьбы с инфекцией и не понаслышке знает об эпидемиологической ситуации в стране.
— В этом сезоне в Молдове распространение получил тип гриппа А, хотя встречается и тип В. Именно в этом году он отличается особой агрессивностью и тяжестью. Сопровождается высокой температурой — 38−39 градусов, — которая человека просто измочаливает и держится около пяти дней. Это грипп, который протекает с выраженным токсическим синдромом.
— А как проявляется этот токсический синдром?
— Ломота во всем теле, высокая температура, сильная слабость, головная боль.
— А насморк есть?
— Практически, нет. При тяжелых формах сразу появляется высокая температура. Как последствия — пневмония. И начинается сильный кашель. У нас в отделении интенсивной терапии уже были пациенты с тяжелой пневмонией.
— Насколько такой вид гриппа часто в Молдове бушует?
— Он очень похож на тот, что был в 2009-м году.
— А как защититься?
— В этом году в Молдову поставили очень хорошую вакцину от гриппа, эффективную. Она нас, признаться, выручила. Тот, кто провакцинировался, обезопасил себя от риска тяжелого заболевания.
— Сколько на данный момент в больнице им. Тома Чорбэ пациентов с таким видом гриппа или его последствиями?
— Около 15−20 пациентов. Это подтвержденные лабораторно случаи. Каждый день это количество меняется. У нас лежат только пациенты с тяжелым протеканием заболевания, которые не требуют искусственной вентиляции легких, и средней тяжести.
— Были ли в декабре-январе летальные случаи от последствий гриппа?
— Смертей от пневмонии в нашей больнице не были зарегистрированы. Самые тяжелые больные к нам не попадают. Но в данном случае, я говорю о республике в целом, статистику вести сложно. Пациент попадает в реанимацию, когда у него уже развилась пневмония. Экспресс-тест на грипп через пять дней уже гриппа не показывает. Но именно грипп вызвал пневмонию.
— Сейчас уже поздно вакцинироваться от гриппа?
— Да, надо было раньше. Есть определенные эпидемиологические правила. Почему у нас сейчас стали появляться редкие инфекции? У нас рядом Украина. Как Молдова будет ощущать это? Румыния уже на себе ощущает. Дифтерия, корь… Это тоже последствия нежелания вакцинироваться. Согласно эпидемиологическим правилам, если 90−95 процентов населения определенного возраста провакцинировано от кори, то ничего не страшно. Тоже самое и с гриппом. Хотя бы уязвимые группы должны вакцинироваться, то есть дети, пожилые, люди с некоторыми хроническими заболеваниями. А если у нас нет такой прослойки защищенного иммунитета, то имеем такие тяжелые последствия.
— То есть, в ближайшее время не стоит ждать пустых палат в больнице им. Тома Чорбэ? К сожалению….
— К сожалению, нет. И те, кто нас пытается упрекать в том, что у нас заполняемость на 75 процентов, очень сильно лукавят. У нас никогда не было заполняемости на 75 процентов. Никогда! Всегда заполняемость на 85−90 процентов. На 100% — это уже преступление. Потому что если у меня здесь лежит человек с гриппом, я не положу рядом с ним пациента с ковидом. Это было бы крайне глупо и преступно! К сожалению, не все это понимают.
ХХХ.
Запутали людей с этой вакцинацией во время ковида. То сообщали о просроченной вакцине, закупив непонятно где непонятно что. То о последствиях мрачных для вакцинированных кричали. И сегодня многие просто боятся вакцинироваться даже от гриппа. Увы. А потом попадают на больничную койку.