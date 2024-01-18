Запутали людей с этой вакцинацией во время ковида, теперь не хотят защищаться от гриппа: В Молдове бушует страшный вирус, который приводит к пневмонии — комментарий врача

— Да, надо было раньше. Есть определенные эпидемиологические правила. Почему у нас сейчас стали появляться редкие инфекции? У нас рядом Украина. Как Молдова будет ощущать это? Румыния уже на себе ощущает. Дифтерия, корь… Это тоже последствия нежелания вакцинироваться. Согласно эпидемиологическим правилам, если 90−95 процентов населения определенного возраста провакцинировано от кори, то ничего не страшно. Тоже самое и с гриппом. Хотя бы уязвимые группы должны вакцинироваться, то есть дети, пожилые, люди с некоторыми хроническими заболеваниями. А если у нас нет такой прослойки защищенного иммунитета, то имеем такие тяжелые последствия.