В каких районах Крыма проведут газ в этом году

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. В Крыму продолжаются работы по догазификации населенных пунктов. В какие районы полуострова проведен газ в прошлом году и где запланированы работы в ближайшее время, рассказали в пресс-службе предприятия «Крымгазсети».