В каких районах Крыма проведут газ в этом году

«На сегодняшний день средний уровень газификации по Республике Крым составляет 82,5%. В 2023 году проведены мероприятия по строительству сетей газоснабжения на общую сумму свыше 7,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Построены и введены в эксплуатацию межпоселковые и распределительные газовые сети протяженностью 1063,7 км, в том числе 859 км по программе догазификации.
Кроме того, по Федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя уже газифицированы села Уварово, Фронтовое, Луговое и Батальное Ленинского района полуострова.
«В 2024 году будет завершена газификация микрорайона Каменка города Симферополь. Также на территории городского округа Ялта планируют завершить строительство газопровода до поселка Кореиз. После завершения проектных работ начато строительство межпоселкового газопровода до Фороса. Эти мероприятия дадут техническую возможность дальнейшей газификации 14 населенных пунктов Южного берега Крыма», — уточняют на предприятии.
За счет республиканского бюджета в 2023 году газ появился в селе Зерновое Джанкойского района. За средства предприятия построили и ввели в эксплуатацию уличные сети газоснабжения в селах Красноармейское и Зимино Раздольненского района.