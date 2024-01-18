Кардиолог напомнила о симптомах инфаркта миокарда

Российский кардиолог Мария Ветлужская в интервью изданию Pravda.Ru напомнила симптомы инфаркта миокарда, пишет aif.ru.
Специалист отметила, что зачастую при инфаркте миокарда человек чувствует давящую или сжимающую боль в области сердца, сдавливание в груди, одышку. Кроме того, данное состояние может также сопровождаться чувством страха, слабостью. Врач указала еще возбуждение и холодный пот. По ее словам, боль может отдавать под левую лопатку, а также в левую руку, нижнюю челюсть.
Однако, добавляет кардиолог, в некоторых случаях инфаркт миокарда может протекать с симптомами бронхиальной астмы или же заболевания желудка. Так, человек может ощущать приступы удушья, боли в животе, которые сопровождаются рвотой и тошнотой. Ветлужская акцентировала внимание на том, что у тех людей, которые страдают сахарным диабетом, а также у пожилых людей инфаркт миокарда и вовсе может протекать бессимптомно или же в виде головокружения и слабости.