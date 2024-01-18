Кардиолог напомнила о симптомах инфаркта миокарда

Однако, добавляет кардиолог, в некоторых случаях инфаркт миокарда может протекать с симптомами бронхиальной астмы или же заболевания желудка. Так, человек может ощущать приступы удушья, боли в животе, которые сопровождаются рвотой и тошнотой. Ветлужская акцентировала внимание на том, что у тех людей, которые страдают сахарным диабетом, а также у пожилых людей инфаркт миокарда и вовсе может протекать бессимптомно или же в виде головокружения и слабости.