ВС России взяли под контроль населенный пункт Веселое в ДНР
Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
Турецкие банки начали частично проводить платежи из России
Ситуацию с российскими платежами через частные банки планируется нормализовать к 25 января.
Прокурор потребовал для Стрелкова почти пять лет колонии
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК).
Госдума приняла закон о компенсации за невыплату зарплаты
Размер процентов будет рассчитываться за каждый просроченный день.
Москву накрыла метель
Видимость в столице ухудшилась до 200 метров.
Главные новости к вечеру 18 января
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ВС России взяли под контроль населенный пункт Веселое в ДНР