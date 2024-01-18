Главные новости к вечеру 18 января

ВС России взяли под контроль населенный пункт Веселое в ДНР

Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.



Турецкие банки начали частично проводить платежи из России

Ситуацию с российскими платежами через частные банки планируется нормализовать к 25 января.



Прокурор потребовал для Стрелкова почти пять лет колонии

Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК).



Госдума приняла закон о компенсации за невыплату зарплаты

Размер процентов будет рассчитываться за каждый просроченный день.



Москву накрыла метель

Видимость в столице ухудшилась до 200 метров.