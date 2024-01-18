Захоронение кота, клад и жертвенные ямы: Археологи из Ростовской области рассказали о самых интересных находках за год

В Ростовской области ученые не первый год изучают историю средневекового города Азак. Он располагался на территории современного Азова: археологи до сих пор раскапывают здесь захоронения, строения и предметы того времени. В Азовском музее-заповеднике «КП-Ростов-на-Дону» рассказали о самых интересных находках в 2023 году.
ЗАХОРОНЕНИЕ КОТА ВОЗЛЕ ХОЗЯИНА.
По словам завотделом археологии Андрея Масловского, примечательная находка — захоронение животного. Сначала специалисты обнаружили кирпичный склеп с останками человека. В тот период в Азаке был дефицит камня. Жители сооружали деревянные семейные склепы, обшивая стенки дубовыми досками.
— Подобные захоронения на территории Золотой Орды нигде более не встречаются. Однако вскоре раскоп преподнес еще один сюрприз — в могиле рядом с человеком обнаружили останки взрослого кота, что не характерно для ордынских или мусульманских захоронений. По ряду признаков ученые установили, что животное оказалось в склепе не случайно, — поделился Андрей Масловский.
Ученые предполагают, что в этом склепе похоронен влиятельный человек на то время. Скорее всего, он указал в завещании, чтобы после смерти к нему поместили и любимого питомца.
— Животное расположено строго в ногах усопшего, тем самым указывалось место, где оно любило спать. С помощью современных методов можно установить возраст, породу, ареал обитания животного, даже восстановить его внешний облик.
Сотрудники музея не впервые находят в Азаке останки животных, например, котят и собак. Иногда встречаются «послания» в виде отпечатков лап на кирпичах. Следы на века сохранились на тех строительных материалах, которые еще не обжигали.
КЛАД СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ.
В 2023 году азовские археологи обнаружили клад серебряных монет в жилище 18 века. Они были овальными: мастера сначала вытягивали проволоку, делили ее на кусочки, плющили и чеканили монеты. Из-за своей формы они напоминали рыбью чешую, а потому их часто называют «чешуйками». Народ очень ценил такие монеты, хотя правительство пыталось их изъять.
Возможно с этим связано то, как тщательно спрятал монеты их владелец. Он завернул 24 «чешуйки» в ткань и положил возле печки. Спустя много веков выяснилось, что место было надежным.
ХЛЕБОПЕКАРНЯ И ЖЕРТВЕННЫЕ ЯМЫ.
Еще одна находка — хлебопекарня. В раскопе на улице Кирова специалисты обнаружили землянку, а в ней — две подовые печи. Поды — уровни или ярусы, на которые выкладывался хлеб.
— С учетом того, что мы раскопали небольшую часть землянки, очень может быть, что этих хлебных печей может быть пять или шесть штук, — предположил Андрей Масловский.
По словам эксперта, такая печь попалась им впервые за годы работы.
Удивило археологов меотское парное святилище или жертвенные ямы. Они располагаются на улице Ломоносова в километре от той территории, где было городище. Исследователи предполагают, что здесь проходили обряды, а, может быть, даже жертвоприношения.