Захоронение кота, клад и жертвенные ямы: Археологи из Ростовской области рассказали о самых интересных находках за год

В 2023 году азовские археологи обнаружили клад серебряных монет в жилище 18 века. Они были овальными: мастера сначала вытягивали проволоку, делили ее на кусочки, плющили и чеканили монеты. Из-за своей формы они напоминали рыбью чешую, а потому их часто называют «чешуйками». Народ очень ценил такие монеты, хотя правительство пыталось их изъять.